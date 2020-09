Vajna Tímea legfrissebb Insta-sztorijából megtudtuk, hogy valóban koronavírus-fertőzött, de ennél is érdekesebb, hogy szervezete nem termel koronavírus elleni antitestet, azaz teste nem védekezik a kórokozó ellen.

Megtudtuk ezen felül, hogy védőkoleszterinszintje is igen magas, ami arról informál, hogy a közeljövőben nem kell szívinfarktustól tartania, aki tehát emiatt aggódott volna, most megnyugodhat. Tímea amiatt is nyugodt lehet, hogy érzékenyebb adatait, amit, mint gyöngyöt szórt a nyilvánosság elé, kitakartunk.

4 Galéria: Vajna Tímea Insta-sztorija Fotó: Vajna Tímea

Az is világosan látszik, hogy két mintavétel történt legalább két nap eltéréssel, ami a magyar protokolloknak megfelel. Az eredmények indokolják a két tesztet megkövetelő hazai szabályozást, hiszen Tímea első tesztje negatív lett, a fertőzésre csak a második derített fényt.