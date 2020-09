Nagy nemzetközi hullámot vetett a Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE) körül kitört botrány. A filmvilág és a kulturális élet meghatározói alakjai nyílt levélben biztosították támogatásukról az egyetem hallgatóit, az aláírások mellett pedig egyre többen készítenek szelfit is, melyen tenyerükön az olvasható: Free SZFE.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem legutóbb Cate Blanchett, kétszeres Oscar- és háromszoros Golden Globe-díjas ausztrál színésznő és filmrendező fotóját osztotta meg azzal a címmel: „Cate Blanchett is az SZFE-vel van! ***Many thanks!! #freeszfe″.