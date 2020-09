Rendkívül szomorú ez a nap, pár órája írta meg a New York Times is, hogy a Kardashian-klán sztoriját nem forgatják tovább. A hírt Kim Kardashian West jelentette be Twitteren. A show 14 éve fut, és világsztárrá tette a Kardashian családot.

Az utolsó évadot, a huszonegyediket, 2021 elején mutatják be.