A home office kifejezés ebben évben vált általánosan ismertté, köszönhetően a koronavírusnak. Ennek a típusú munkavégzésnek számos előnye és legalább ugyanilyen sok hátránya is van. Sok cég állt át kényszerből az otthoni munkavégzésre, elővigyázatossági okokból.

Nem árt tudni, hogy a home office egyáltalán nem azonos a távmunkával, ráadásul az utóbbiról a Munka törvénykönyve rendelkezik, amelynek értelmében egy rendszeresen otthonról folytatott tevékenységről van szó, ellentétben a home office-szal, amely átmeneti időszakra vonatkozik. A home office-t mindössze 44 napra rendelheti el egyoldalúan a munkáltató, az ennél hosszabb otthoni munkavégzésben történő foglalkoztatáshoz a munkavállaló beleegyezése is szükséges.

A koronavírus-járvány nagy feladat elé állította azoknak a cégeknek az IT-s szakembereit, ahol a napi munkavégzés számítógép előtt zajlik, ugyanis rövid idő alatt kellett akár több száz embernél megoldani, hogy elérje otthoni gépéről a cég szerverét, erre pedig sok helyen nem voltak felkészítve a számítógépes rendszerek.

A home office munkavégzés feltételeit érdemes szabályzatba foglalni, és ezt előre egyeztetni a munkavállalóval. Fel kell hívni a munkavállaló figyelmét az otthon történő biztonságos munkavégzés szabályaira is. Abban is érdemes a munkavállalóval előzetesen megállapodni, hogy a munkáltató által a munkavállaló részére a home office munkavégzéshez biztosított eszközök használhatók-e magáncélra vagy nem, és hogy azokat hol és milyen módon kell tárolnia, hogy az adatbiztonság biztosítva legyen

– magyarázta a szakértő, Kiss Marianna, a MASC Kft. ügyvezetője.

Jelenleg nincs törvényi szabályozása a home office munkában történő baleseteknek, így ezek elbírálása bonyolult ügyet eredményezhet, ám ahogy arról már portálunk is beszámolt, most készül erről szabályozás, ezért addig is a Munka törvénykönyvének rendelkezéseit kell alapul venni.

Kapcsolódó Adómentes pénz járhat a home office-hoz Egyoldalúan nem rendelhetne el otthoni munkavégzést a foglalkoztató, még akkor sem, ha erőre kap a járvány

A szakértő szerint minden egyes home office alatt történt balesetet alaposan ki kell vizsgálni, és ehhez elsősorban azt a szabályzatot kell figyelembe venni, amit a vállalat megalkotott az otthoni munkavégzésre vonatkozóan.

Mindig azt kell vizsgálni, hogy a baleset az otthoni munkavégzés során vagy azzal összefüggésben történt-e. Ha a munkavállalót munkavégzés közben a számítógép meghibásodása miatt megrázza az áram, az munkabaleset lesz, viszont ha kimegy a konyhába, mert munkavégzés közben levest is főz, és azt meg kell kevernie, közben pedig leforrázza magát, akkor az nem lesz az.

tájékoztatott a MASC Kft. ügyvezetője.