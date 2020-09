Két tompaorrú krokodil (Osteolaemus tetraspis) kelt ki a tojásokból a Szegedi Vadasparkban, a szüleik által nevelt kicsinyeket már a látogatók is megfigyelhetik.

Veprik Róbert, a vadaspark igazgatója elmondta, hogy 2012 óta gondozzák a tenyészpárt. Bobó és Barbi igazi mintaszülők, már hosszú ideje, évről évre sikerrel nevelik fel kicsinyeiket, a hüllőktől nem megszokott gondoskodással. A gondozók kezdetben kivették a tojásokat az infralámpa alá épített költődombból, hogy inkubátorban keltessék ki őket, végül teljes mértékben a szülőkre bízták a feladatot.

Fotó: Endrédi Lajos / zooszeged.hu

A krokodilfélék mind anatómiájukat, mind ivadékgondozásukat tekintve sokban különböznek a többi hüllőtől. Bár még tojással szaporodnak, nem hagyják őket magukra. A fészekrablóktól védik a tojásokat, a kikelésre kész fiókák kvartyogó hangjára felfigyelve segítenek a kelésben, majd akár egy-két évig is védik utódaikat. A Szegedi Vadasparkban nem csak Barbi, az anya, hanem az apa, Bobó is szerepet vállal ebben, hevesen figyelmeztetve a gondozókat is, ha túl közel merészkednének az ifjakhoz.

A tompaorrú krokodilok többnyire két-három utódot nevelnek fel sikeresen, amelyek más állatkertbe kerülnek. A mostani szaporulatra is jelentkezett már egy állatkert, így valószínűleg pár hónapon belül el fogják hagyni szegedi otthonukat.