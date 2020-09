A magyar elme találékonyságáról szóló mű feltehetőleg kódex vastagságú lenne, amit ráadásul folyamatosan bővíteni kellene. A legfrissebb találmány, a szépségkávé is helyet kapna a képzeletbeli vaskos alkotásban. A frissítő újdonság Európában elsőként vált elérhetővé, ami százszázalékosan magyar fejlesztésű.

Ahogy a különleges fekete kifejlesztői fogalmaznak, ez az az ital, amit minden, a külsejére igényes nő imádni fog – főleg, ha kávé nélkül el sem tudná képzelni a mindennapokat. Ez a kávé abban újszerű, hogy hagyományos társaihoz képest lényegében egy bőrszépítő koktél. Így hölgyek egyben juthatnak a reggeli kávéjukhoz, ami egyben a szépségmegőrzését is biztosítja.

A magyar gyártó, a Collagen Cocktail Kft. terméke a CollAging Coffe Blend nevet kapta, és az eddig megszokott kávékhoz képest a már említett fenti extrákkal felturbózva érkezett. Fő összetevője az egészséges zöldkávé, amit nem pörkölnek, így háromszor annyi antioxidánst tartalmaz, mint fekete társai, amivel leginkább a gyulladások elleni védekezésben segíti szervezetünket. Emellett a benne lévő klorogénsavat elősegíti a hatékony fogyókúrát, így az egészséges életmódot követők, a vonalaikra érzékenyek is fogyaszthatják.

Ezen felül tartalmaz kollagént és hialuronsavat, így visszaadja a bőr természetes rugalmasságát, miközben erősíti a kötőszöveteket is, azaz az élénkítő hatása mellett, nem is hizlal és a ráncokat is elsimítja! Az igazi kávéimádókról sem feledkeztek meg a magyar készítők, hiszen az instant kávé 100%-os Arabica kávét is tartalmaz.