Majd Soros György is csatlakozott a bulihoz, melyet egy közös, Gyurcsány-Simicska-Soros szefivel koronáztak meg – reagált önleplező Facebook-posztban a Demokratikus Koalíció vezetője a Pesti TV értesülésére, mely szerint Gyurcsány Ferenc és Simicska Lajos találkoztak Budán.

A DK elnöke úgy reagált:

Hát most aztán lebuktunk, így jobb, ha inkább elmondom a teljes igazságot. A fent említett titkos találkozó eredeti célja az volt, hogy mutassak pár hasznos főzési tippet Simicska Lajosnak – szuvidálás, marinálás, flambírozás, a rántás-habarás már nagyon jól megy neki – cserébe pedig hoz nekem egy nadrágtartót (mindig is vágytam rá) és én is tanácsot adok neki, hogy milyen tornacipő illene hozzá a legjobban, miután megmutattam a saját gyűjteményemet, de mivel végül Soros György is csatlakozott hozzánk, elénekeltük az Ismerős Arcoktól a Nélküledet visszafelé, kétszer. A végén még egy szelfit is lőttünk!