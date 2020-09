Az amerikai űrügynökség minden darabért 15–25 ezer dollárt ígér. Olyan öt deka és fél kiló közötti regolitokat, holdport és jégdarabokat várnak, amelyek bizonyítottan égi kísérőnk felszínéről származnak.

A kezdeményezéssel persze nem magánembereket céloznak meg, hanem olyan cégeket, amelyek robotot terveznek küldeni az égitestre.

NEWS: @NASA is buying lunar soil from a commercial provider! It’s time to establish the regulatory certainty to extract and trade space resources. More: https://t.co/B1F5bS6pEy pic.twitter.com/oWuGHnB8ev