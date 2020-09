Szemző Áron Momentumos képviselő akciója nem lezárt akta. Innentől az övé a szó:

BEIDÉZTEK TANÚNAK A 3D-S ZEBRA ÜGYÉBEN

Majdnem napra pontosan egy évvel ezelőtt, 2019. szeptember 11-én hajnalban felfestettem egy zebrát Budakeszin az általános iskolához, ahol annak ellenére nem volt gyalogos átkelő, hogy van ott buszvégállomás és bölcsőde is. Ráadásul az óriási forgalom miatt az itt lakók szerint szükséges volt a forgalom lassítása.

Fontos megjegyezni, hogy én nem önkényesen jelöltem ki oda gyalogátkelőt, ez már megtörtént régebben, én csak meghallottam a budakesziek szavát, felgyorsítottam a folyamatot és cselekedtem a lakók érdekében.

Egyesek szerint ezzel bűncselekményt követtem el. A rendőrség tudomásom szerint közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény gyanújával indított nyomozást ismeretlen tettes ellen. Ezzel kapcsolatban hívtak most be tanúskodni. Ezzel kapcsolatban az álláspontom nem változott. Ha az, hogy festettem egy messziről is látható 3 dimenziós zebrát, amin bárki biztonságosan átkelhet, veszélyes a társadalomra, akkor a tetteimért természetesen vállalni fogom a felelősséget.