Sportolóknál, orvosoknál, jogászoknál és színészeknél sem ritka, hogy a gyermekek követik szüleik hivatását, és dinasztiákat hoznak létre. Talán valami hasonló készül a Rádóczi családban is, ugyanis a 18 évesen Bács-Kiskun megye szépének választott Rádóczi Mónika nemrégiben a kislányával együtt ünnepelhette a legszebbeknek járó elismerést egy szépségversenyen.

Rádóczi Mónika kislánya, Laura a Little Miss World Hungary idei gyermekszépségversenyén lett királynő, amit a biatorbágyi Tópark Be My City Lakó- és Irodaparkban rendeztek meg. Ennek a versenynek a keretein belül az úgynevezett Anyukák Szépe kategóriában pedig a szülők versengtek, melyben pedig Rádóczi Mónika lett az első. A magyar királynői címek megszerezése után az anya-lánya páros jövőre Los Angelesben és Dubajban képviselheti hazánkat nemzetközi szinten is.

Fotó: Dóri Zorán Gyimesi Laura a Litte Miss World Hungary egyik győztese

Tizenhetedik alkalommal rendezték meg Little Miss World Hungary-t, ami Magyarország egyik legismertebb gyermekszépségversenye. Az eseményre országosan több száz gyermek, fiú és lány is egyaránt jelentkezett, közülük regionális elődöntőkben választották ki a legjobbakat.

Fotó: Dóri Zorán Rádóczi Mónika és gyermekei

A zsűriben helyet kapott Koroknyai Virág korábbi Magyarország Szépe királynő, Bajnok Judit Miss World Hungary szépségkirálynő, Katona Gitta szépségkirálynő, valamint Hunyadi Donatella, aki 2008-ban maga is megnyerte a Little Miss Hungary-t.