Egy hazai cég találmánya nagy segítség lehet a magyar gazdáknak. A GrainMonitor egy technológiai újdonsággal igyekszik megoldani a raktári kártevők okozta problémát, amely számos mezőgazdasági vállalkozást érint. A világon egyedülálló okos gabonaszondát dobott piacra a magyar fejlesztőkből álló startup. A síktárolókban bekövetkező nedvesedéssel a kezdetek kezdete óta küzdenek a gazdák, de a GrainMonitor olyan automatizált megoldást kínál a problémára, ami néhány éve még elképzelhetetlen volt. A technológia alkalmazását agrármérnökök javaslatai alapján dolgozták ki, egyik legnagyobb előnye pedig az, hogy a szondáknak három-négy év az akkumulátoridejük, ez idő alatt még csak tölteni sem kell azokat.

Fotó: GrainMonitor

Alig két éve fogalmazódott meg a GrainMonitor ötlete, de tavaly nyáron egy startupkonferencián már be is mutatták a prototípust és ezzel egy időben gyakorlatilag elindult a termék gyártása is. Mózsa Ferenc, a vállalat alapító tagja arról beszélt, az okos gabonaszondával sikerült megoldást találni egy olyan problémára, amely évszázadok óta fejtörést okozott a mezőgazdaságban.

A gazdák egészen mostanáig kézi hőmérővel tudták csak megnézni a síktárolóba helyezett terménykupac belsejében lévő hőmérsékletet, ez azonban nem elég pontos és megbízható. A GrainMonitor ezzel szemben automatizált technológia, amellyel időt és energiát spórolhatnak meg a szakemberek.