Aki egyszer hallotta a grindcore műfaj alapító atyáinak hörgéssel és torzított gitárokkal súlyosbított, fél percekbe sűrített himnuszait, aligha felejti el. Bár a Napalm Death már rég maga mögött hagyta a tömörített slágerek korszakát, az évek során előállított kompozíciók sem nélkülözik azokat a kifinomult árnyalatokat, amelyek méltán tették népszerűvé a gárdát a vájtfülű zenerajongók körében.

Az új lemez Throes of Joy in the Jaws of Defeatism címmel jelent meg, és 15 szerzeményt tartalmaz:

Aki pedig szeret nosztalgiázni, és szívesen idézi vissza az aranykort, mikor még Lee Dorrian és Bill Steer, a két korszakos fenomén is a csapatot erősítette, ajánljuk figyelmébe ezt az 1989-es felvételt, melyen a zúzás feketeöves mesterei egy gyerekeknek szóló zenei oktatóműsorban adnak ízelítőt fülbemászó muzsikájukból: