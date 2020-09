Chui medvének is hosszú hete volt a Gerald Durrell által alapított állatkertben. Nem úgy tűnik, mint aki készülni szeretne az állatkert támogatotására létrehozott 13 kilométeres Durrell Challange futásra. A szeptember 27-én megrendezett kihíváson Henry Cavill is ott lesz, aki Supermant, Scherlock Holmes-t, és Riviai Geraltot is alakította már.