Fotó: Steve C. Mitchell / MTI

A legtöbben csak az örökzöld slágeréről ismerik az amerikai előadóművészt, Joan Jett-et, akit már gyermekként is nagyon érdekelt a rockzene. Ő alapította az 1970-es évek közepén a világsikerig jutó The Runaways nevű bandát, amely egyedülálló volt, hiszen csak női tagok voltak benne. Zúzós rockot játszottak, máig példaképnek számítanak a független női rockzenekaroknál.

Később szólókarrierbe kezdett Joan Jett and the Blackhearts nevű együttesével, a címszereplő sláger is már ebben a formációban született. A zenélés mellett színésznőként is kipróbálta magát, lemezkiadó cége is van, nem mellesleg híres állatvédőként is ismert az énekesnő, aki ma lett hatvanéves.