A magyar borkultúra elképesztő fejlődésen ment keresztül az utóbbi évtizedekben, egyre több olyan pincészet és borász van, aki nemzetközi mércével is a világ élvonalába tartozik. Azért, hogy ez minőségi javulás ne álljon meg, sőt, továbbra is folytatódjon ebben az évben is egy pályázattal igyekszik segíteni fiatal borász tehetségeket a neves Borászok Borásza díjat gondozó Vinum Praemium Alapítvány.

Fotó: Maja Petric / Unsplash

A társaság minden évben egymillió forintos ösztöndíjat biztosít a nyertes szőlész-borász hallgatónak, amelyet féléves külföldi szakmai gyakorlatra fordíthatnak. Eddig négy fiatal tehetség érdemelte ki az ösztöndíjat, közülük ketten már nemzetközi tanulmányúton is részt vettek, az egyikük kaliforniai, a másik ösztöndíjas pedig új-zélandi szüreten vehetett részt.

A Jövő Borásza Ösztöndíjra november 15-ig adhatnak be pályázatot négy egyetem szőlész-borász hallgatói. Az ösztöndíj nyertes a féléves külföldi szakmai gyakorlaton felül részt vehet egy szüreten valamely Borászok Borászánál vagy Borászok Borásza jelöltnél is. Továbbá kap egy tiszteletjegyet a következő Borjog és Bormarketing Konferenciára, valamint meghívót a Borászok Borásza Díjátadógálára az ünnepélyes eredményhirdetésre.