Heiko Schöning éppen interjút adott egy járványügyi intézkedések ellen szervezett szombati demonstráción, amikor néhány perc után a rendőrök elvitték.

A német orvos azt állította, hogy a jelenlegi állami kényszerítésekkel kapcsolatban már vannak tapasztalataik a németeknek a nemzetiszocialista időkből, visszautasítja, hogy a járványnak nevezzék az eseményt és az is elhangzik tőle, hogy a vírus a 80 év feletti, krónikus betegséggel rendelkezőkre veszélyes, ezért őket kellene elkülöníteni. A letartóztatás pontos részletei nem látszanak a felvételen, csak az, hogy a fentebbi nyilatkozatai után a következő vágott felvételen már egy rendőrségi autóba tuszkolják a szakembert.

A videó alatt a hozzászólók felváltva emlegetnek fasizmust és szocializmust, az angolszász hagyományban ugyanis a totalitárius ideológiákat sokkal inkább egymáshoz hasonlónak tekintik, azok polgári szabadság ellenes és antikapitalista gyökerei miatt.

Az Egyesült Királyság szeptember 24-én korlátozásokat rendelt a koronavírus elleni védekezés céljából. Ott este 10 után támad a vírus, legalábbis minden nap akkor kell zárniuk a vendéglátó helységeknek.

A korlátozások részeként legfeljebb hat ember gyűlhet össze különböző háztartásokból nyilvános helyen, és bár a tüntetésekre ez nem vonatkozik, azokat is csak a megfelelő távolságtartás betartása mellett engedélyezik. A The Guardian információi szerint ezt a szombati londoni vírusszkeptikus demonstráció résztvevői nem tartották be.