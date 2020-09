Nem mindennapi jubileumot ünnepelhet a világ egyik legnépszerűbb animációs sorozata, Frédi és Béni, avagy a két kőkorszaki szaki (The Flinstones), amit William Hanna és Joseph Barbera alkotott meg 60 évvel ezelőtt. 1960. szeptember 30-án kezdték el az Egyesült Államokban az ABC televízióban sugározni a sorozatot, ami már ekkor történelmet írt, hiszen ezt megelőzően főműsoridőben sosem adtak rajzfilmeket. A széria a gyerekek és a felnőttek között is népszerű volt, mert nagyon jó aránnyal egyszerre volt társadalmi szatíra és bájos gyermekmese is.

Harminc éven át tartó sikerét csak a magyar rendező, producer Csupó Gábor által létrehozott A Simpson család tudta felülmúlni, amit 1989-ben kezdtek el sugározni. Ennek megfelelően 2013-ban a TV Guide a Frédi és Bénit minden idők második legjobb televíziós rajzfilmsorozatának minősítette a már említett A Simpson család után.

Hazánkban a zseniális magyar szinkron, illetve a magyar szöveget író Romhányi József tovább emelte Flinstonék sikerét, színvonalát és olyan hazai színészóriások kölcsönözték hangjukat a kőkorszaki családtagoknak, mint Psota Irén, Váradi Hédi, Csákányi László és Márkus László.