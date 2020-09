Jó hír érkezett az Edda Művek zenészéről: Gömöry Zsolt túl van a koronavírus-fertőzés nehezén, kedden hazaengedték a kórházból. A zenekar billentyűse a Ripostnak nyilatkozott.

Tudom, hogy nagyon nehéz most a fiataloknak, hiszen szeretnének élni, bulizni, találkozni a haverokkal, de nagyon fontos, hogy mindezt most ne tegyék! A vírus most leginkább közöttük terjed, ők pedig hazaviszik a szüleikhez és a nagyszüleikhez, akik számára akár végzetes is lehet a betegség. Srácok, legyetek türelemmel, mert a koronavírus nem játék! Higgyétek el, én tudom!