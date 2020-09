Egész Ázsiából Ausztráliába, pontosan az Ayers Rock melletti Alice Springs tárolóhelyre „parkolják” a koronavírus-járvány következtében lecsökkent légiutas-forgalom miatt feleslegessé vált utasszállító gépeket.

A Singapore Airlines, a Cathay Pacific és leányvállalataik 94 gépet tárolnak ott, és ezzel be is telt a sivatagi parkoló kapacitása. Bár egyszerűbb a száraz és állandó időjárású területen várakoztatni a gépeket, még így is 70 ember folyamatos munkájába kerül a leállított, de le nem konzervált repülőgépek állandó karbantartása.

A megnövekedett igény miatt újabb tárolóterület kialakítása kezdődött el.