Piramisjátékért öt évre börtönt kapott egy volt Wall Street-i kereskedő, Paul Rinfret, aki 19 millió dolláros (közel 6 milliárd forint) kárt okozott befektetőinek – adta hírül a Daily Mail.

Manhasset resident, Paul Rinfret, arrested for $19 million dollar ponzi scheme https://t.co/eiE1gV8jek pic.twitter.com/VFpBVylKAH — Manhasset Press (@ManhassetPress) July 12, 2019

Rinfret 2016-tól 2019-ig igazgatta piramisjátékra épülő vállalkozását, amibe hamis ígéretekkel vont be befektetőket. Szélhámosságra épülő üzletét családja elől is titokban tartotta. Nem fogta azonban vissza magát, ha luxusról volt szó: 105 ezer dollárt (37 millió forint) költött alkoholra, 12 ezer dollárt szivarokra (3,7 millió forint), 170 ezer dollárt (52,7 millió forint) órákra, ékszerekre és autókra, 130 ezer dollárt (40,5 millió forint) éttermekre. Költött szép számmal bulikra is: fiának eljegyzési partijára például 30 ezer dollárt (9,3 millió forint).