Az angol rendező a 90-es évek vége óta szórakoztat minket a filmjeivel, melyek többsége a londoni alvilágról szól, és melyeknek olyan színészek kitűnése is köszönhető, mint Jason Statham vagy Vinnie Jones. Filmjei szerethetően anglománok, melyekben a hétköznapi figurák keverednek nem éppen hétköznapi helyzetekben. Legutóbbi filmje az Úriemberek, amelyet idén mutattak be újra a klasszikus stílust képviselte az író-rendezőre jellemző emlékezetes karakterekkel, párbeszédekkel, nem véletlen lett nagy siker szerte a világon.

Ezt bizonyítja az is, hogy hasonlóan a 2000-es Blöffhöz, most sorozat készül az Úriemberekből is – adta hírül a Deadline. A fantáziát a MiramaxTV látta meg a filmben. A sorozat forgatókönyvét maga Ritchie fogja írni, ő rendez és állítólag produceri munkálatokban is részt vesz.