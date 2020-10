Húsz esztendővel ezelőtt, 2000. október 2-án kezdte meg a műsorszolgáltatást Magyarország első és azóta is egyetlen hírrádiója, az InfoRádió. A fővárosi FM 88.1 Mhz-es FM-frekvencia mellett ma már országszerte és a határokon túl is egyre többen hallgatják az interneten keresztül a hírrádió élő adását, vagy az egyes műsorok podcastjait.



A most húszéves csatorna honosította meg Magyarországon a hírrádiózás műfaját. Munkájuk azóta is többszörös kuriózum: világviszonylatban is egyedülálló az, hogy közszolgálati jellegű hírszolgáltatást kereskedelmi alapon valósítanak meg; és az is párját ritkítja, hogy kereskedelmi rádióként egyáltalán nem sugároznak zenét, kvízműsort, szórakoztató tartalmat, nem formálnak saját véleményt, nem közölnek szerkesztőségi kommentárt.









Gratulálunk a Prima Primissima-díjas InfoRádiónak műfajteremtő tevékenységéhez, az elmúlt húsz évéhez!