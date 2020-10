Melyik 77 magyar kórház felújításáról beszélt az Emmi államtitkára? – kérdezte írásban az egyik LMP-s országgyűlési képviselő Kásler Miklós egészségügyért is felelős minisztert. A tárcavezető helyett Rétvári Bence államtitkár válaszolt.

Ön azzal a baloldallal lépett szövetségre, akik a kormányzásuk idején több mint 600 milliárd forintot vontak ki az egészségügyből

– kezdte válaszát az államtitkár. Rétvári azért azt elárulta, hogy 2010 óta folyamatosak a fejlesztések: a kórházfelújítások mellett 54 rendelőintézet és 107 mentőállomás is megújult, továbbá létrehoztak 23 új rendelőintézetet és 34 új mentőállomást is. 2017 és 2026 között pedig 700 milliárd forint összegben valósulnak meg egészségügyi fejlesztések: lesz négy fővárosi centrumkórház, de fejlesztenek további 24 kórházban és 32 szakrendelőben is.

De hogy melyik 77 kórházról beszélt szeptember közepén Vitályos Eszter európai uniós fejlesztéspolitikáért felelős államtitkár, az nem derült ki Rétvári válaszából.