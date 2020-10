Négy liverpooli srác megváltoztatta a zeneipart a 60-as években, és az úgynevezett Beatles jelenséget ma már egyetemeken is tanítják. A fiúk egyike különösen tehetségesnek bizonyult, ráadásul ehhez párosult szabad szájú stílusa, politikai állásfoglalásai és polgárpukkasztó magatartása. John Lennonról azt tartották a legközelebbi ismerősei is, hogy neki egész egyszerűen a világ kell. Paul McCartney mellett ő volt a másik, aki igazán nagy sikereket ért el szóló karrierjébe is, az Imagine című dala a pacifizmus nem hivatalos himnusza lett, és máig kedvelt sláger. A népszerű művészt Mark David Chapman gyilkolta meg 1980. december 8-án, New Yorkban.