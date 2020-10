A Barcelona számára a Sevilla elleni vasárnap esti bajnoki meccs kevés üde színfoltja közül az egyik Sergino Dest bemutatkozása volt. A klub történetének első amerikai labdarúgója a 75. percben lépett pályára Jordi Alba helyén, és ahogy a labdához nyúlt, abból látszott, hogy a 19 éves játékos zseni. Persze nem nyelvzseni, ugyanis – ahogy utólag bevallotta – egy büdös kukkot sem értett abból, amit csapatkapitánya, Lionel Messi magyarázott neki. Vagy ha a Blöff című kultfilm szóhasználatával élnénk – hadovált.

Attól kezdve, hogy a 75. percben pályára léptem, Messi azonnal rám zúdította a tanácsait, instrukcióit, hogy mit csináljak, hová helyezkedjek. Legalábbis feltételezem, hogy ezeket mondta géppuskaszerűen pergő spanyol nyelven, amiből – egy büdös kukkot sem értettem. Ez azonban nem tartott vissza attól, hogy szakadatlanul mosolyogjak rá, mint ahogy ő is visszamosolygott, pedig tudom, hogy egy szót sem ért angolul. Mindegy, ő nyomta spanyolul, én meg angolul. Óriási élmény volt egy pályán játszani Messivel!

Dest nem tagadja, hogy a Messi iránti csodálata is közrejátszott abban, hogy a Barcát választotta az Ajax után.

Pedig a Bayern München is szeretett volna leszerződtetni – árulta el a 19 éves, törékeny, 62 kilós srác. – Ám végül Ronald Koeman rábeszélt, hogy menjek Barcelonába, pedig akár haragudhatott is volna rám, mert nem voltam hajlandó feladni az amerikai válogatottságomat a hollandért. Ahol, ugye, mármint a holland válogatottnál, ő volt a szövetségi kapitány. De be kell vallanom, kisgyermekként Ronaldinho volt a kedvencem, miatta és Messi miatt választottam a Barcát.