Remélhetőleg csak egy hivatali bakinak köszönhetően, de Nyirati Klára, Baja momentumos polgármester asszonya román nyelven gratulált Soós Zoltán frissen megválasztott marosvásárhelyi polgármesternek. Baja és Marosvásárhely testvérvárosi viszonyban vannak, Nyirati Klára azért is sietett az új polgármesternek gratulálni. A levélben románul üdvözli Soós Zoltánt a kiváló eredményért, bízik abban, hogy az eddig is gyümölcsöző testvérvárosi kapcsolatokat magasabb szintre tudják emelni, illetve reményét fejezi ki, hogy a pandémia elmúltával személyesen is köszöntheti a marosvásárhelyi polgármestert.





Nyirati Klára a Facebookon tette helyére a dolgokat egy belső hivatali levél nyilvánosságra hozatalával. A posztban az áll, hogy a nemzetközi kapcsolatokért felelős tanácsos asszony Preininger Rozália, reflexből a továbbítás helyett egy válaszgombot nyomot, így az kijutott a hivatalból.



Egyébként a bajai polgármester asszony magyar nyelvű gratulációja sem érkezhetett meg Soós Zoltánhoz, ugyanis Nyirati Klára posztja alapján azt a bajai önkormányzat, a marosvásárhelyi helyhatóság hivatali címére küldte. Még Soós Zoltán nem tette le az esküt, ergo, a jelenlegi román polgármester kaphatta meg azt is.

Bajával valóban jó kapcsolata van Marosvásárhelynek, amely kapcsolatot ápolni is szeretnék

– mondták az Indexnek Soós Zoltán polgármester sajtóosztályán.