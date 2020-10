A 36 szerzeményt Yoko Ono és Sean Ono Lennon válogatta. A zenész fia arról beszélt, hogy két cél vezérelte: megőrizni apja üzeneteit a dalokban és elősegíteni, hogy a néhai legenda zenéje megérintse a fiatalabb közönséget is.

Bevallom, féltem belevágni. Attól tartottam, hogy mindent összekeverek, nem fogom segíteni az ügyet vagy érzelmileg túl nehéz lesz újra és újra hallgatni apám hangját

– fogalmazott Sean Ono Lennon. A Gimme Some Truth. The Ultimate Mixes című lemez John Lennonnak a Beatles felbomlása utáni dalait tartalmazza, köztük az Imagine, a Woman és a Whatever Gets You Thru the Night című szerzeményeket. A gyűjtemény digitálisan is elérhető lesz.

Végül is nagyon gyógyító volt. Olyan volt mint egy terápia. Nagyon örülök, hogy megcsináltam

– tette hozzá.