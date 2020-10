A kiterjesztett valóság immár nem csak a két-, hanem a négylábúak számára is elérhető. Legalábbis akkor, ha a Command Sight az US Army Research Laboratory az amerikai hadsereg megbízásából kifejleszti a még egyelőre tervezés fázisában lévő augmented reality szemüvegeket, amelyeket katonai kutyáknak terveznek.

Fotó: Command Sight Az AR-szemüveg lehetővé teszi, hogy a kutyának távoli parancsokat adjanak

Az ilyen ebek feladata, hogy megtalálják a különféle rejtett pokolgépeket és más, emberi életre veszélyes harcászati eszközöket, viszont ehhez irányításra van szükségük. Ezek a szemüvegek azt segítik elő, hogy az emberi trénerek, ilyen szituációk során - amikor ők maguk nincsenek a kutya mellett - biztonságos helyre tudják vezetni a kutyákat.

Jelenleg a harci bevetések során a katonák kézjelzéssel, vagy lézerfényekkel vezénylik négylábú társaikat, azonban ehhez mindkét esetben a közelükben kell lenniük. A szemüveg segítségével viszont ez elkerülhető, így az emberi élet kevésbé forog kockán.

A kiterjesztett valóságot eddig olyan okostelefonokra készült alkalmazásokról ismerhetjük, mint például a Pokémon Go, ahol a játékos a telefon kamerája segítségével valós világban láthatja a Pokémon világ virtuális karaktereit. A kutyák esetében azonban ez nyilván más céllal és másféleképpen is működne: az ebeket úgy idomítanák, hogy kövessék a szemüvegben feltűnő különféle jeleket, miközben persze a környezetüket is látják. Az idomár mindeközben egy beépített kamera segítségével ugyanazt látná egy távoli monitoron, mint amit a terepen lévő négylábú.

Az AR-t tehát arra használjuk, hogy utasításokat adjunk az ebeknek, nem interakciókra, mint az emberek esetében

– magyarázta Stephen Lee, a hadsereg kutatólaboratóriumának vezető tudósa.

Bár a fejlesztés még korai szakaszban jár, de a Command Sight's alapítója, Dr AJ Peper szerint az eredmények rendkívül ígéretesek. Peper egyébként annyira lelkes a projekt tekintetében, hogy a saját kutyáját: Mater nevű rottveilerét használta fel a kísérletekhez.