Az amerikai Fox Sports csatorna népszerű reggeli műsorában, az Undisputedben a két műsorvezető, Skip Bayless és Shannon Sharpe, a Hírességek Csarnokába is beválasztott korábbi NFL-sztár szoktak véleményt cserélni, többnyire igencsak vehemens stílusban. Ez az elmúlt időszakban hatványozottan igaz volt, Sharpe ugyanis jó barátja LeBron Jamesnek, akit Bayless rendre ekézni szokott, mivel ő Jordan párti. A helyi idő szerint vasárnap véget ért NBA-döntőben James megszerezte negyedik bajnoki címét, így a LeBron kontra Jordan kérdés egyre forróbb téma. Sokan már Jamest tartják minden idők legjobb kosarasának, a GOAT-nak (Greatest Of All Time), ami angolul a kecskét is jelenti.

Shannon Sharpe és a kecskéje

Sharpe épp ezért egy James-mezes, megkoronázott kecskével jelent meg az Undisputed hétfő reggeli adásában, ezzel is hergelve Baylesst, akinek még oda is szólt, hogy ez legalább eredeti mez és nem egy ócska hamisítvány, mint amilyet ő kapott társától születésnapjára.