A napokban medvenyomot és medveszőrt találtak a környéken, János bácsi málnáját viszont nem bántotta a kószáló - adta hírül a boon.hu. A borsodi lap arról számolt be, hogy a Miskolc közeli Lyukóvölgyi zártkertes övezet egyik telkén, a Magyarországon ritkaságszámba menő nagyvad lábnyomait vélték felismerni. A helyszínre érkező Bükki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársai is igazolták a medve jelenlétét. A lap arról is ír, hogy János bácsi kertjében a termény hiánytalan, a maci nem nyúlt a málnához.



Az Index korábbi cikkében megírtuk, hogy ha szerencsénk van, láthatunk medvét a Bükkben is, ám ha még nagyobb szerencsénk van, akkor nem.