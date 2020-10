Árverésen lehet megvásárolni decemberben a közelmúltban elhunyt Eddie Van Halen két hangszerét, amelyeknek elkészítésében maga is részt vett – jelentette be hétfőn az aukciót szervező Julien’s Aukciósház.

A 2004 EVH Charvel Art Series elektromos gitár és a Van Halen házi stúdiójában, Matt Bruck gitártechnikus közreműködésével készített elektromos gitár a kaliforniai székhelyű aukciósház becslése szerint egyenként 60–80 ezer dollárt (18–25 millió forintot) érhet.

A Rock and Roll Hírességek Csarnokába is beiktatott Van Halen rákbetegségben, 65 évesen halt meg október 6-án.

Az árverésen Kurt Cobain Fender Stratocaster gitárjára is lehet majd licitálni. Ezen a gitáron játszott a zenész a Nirvana 1994-es In Utero turnéján. Az árverési tárgyak között szerepel még Michael Jackson egy fehér, kristályokkal díszített kesztyűje is, amelyet 1984-ben viselt a Jackson testvérek Victory turnéján.