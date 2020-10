Most itt a nagy lehetőség, hogy az egykor gombostűre tűzött rovarok a kisiskolás emlékeink ködéből előlépjenek és újra kivívják figyelmünket.

Ha ön mindig is tudni szerette volna, hogy mit csinál a kacsafarkú szender, a keleti rablópille netán az ékfoltos zengőlégy, de sosem merte megkérdezni, most kattintson ide és fellebben a fátyol. A Magyar Rovartani Társaság oldalán nem csak elolvashatja e három szárnyas specifikációját, de az Év rovara 2021 keretében egyikükre még szavazhat is.

Fotó: Bán Noémi, Bogner József, Bánné Varga Klára / izeltlabuak.hu Kacsafarkú szender

Figyelem! Ami úgy néz ki mint egy lepke, úgy is repül mint egy lepke, az sem biztos, hogy lepke!