Győr, Szombathely, Szolnok, Siófok, Hajdúböszörmény és Budapest XIX. kerületében is utcát neveztek el Mészáros Lőrincről. Utóbbiról empirikus tapasztalatunk is van, a 123-as busz közönsége rendszeresen neveti el magát, amikor bemondják a megálló nevét. Én is.

Azt azonban már kevesebben tudják, hogy nem a felcsúti milliárdos, Orbán Viktor jó barátja nevét viseli az utca. Mészáros Lőrinc ugyanis egy ferences szerzetes volt, aki részt vett a Dózsa György-féle parasztháborúban is, seregének egyik alvezére volt. 1514-ben aztán fogságba esett Bihar városának ostroma alatt, és mint a felkelés vezetőjét, máglyán égették el.