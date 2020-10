Többet nem játszik élőben Keith Jarrett, kétszeres agyvérzéséből ugyanis már nem valószínű, hogy valaha felépül – vallotta a jazzlegenda a The New York Timesnak.

Volt már párszor csilláros teltház a Müpában, de olyan még sosem, amikor Keith Jarrett tette tiszteletét a világhírű intézményben 2007-ben. Na, akkor egyetlen felszabaduló helyre tízen ugrottak volna az ácsorgók között, már ha lett volna ilyen. A dzsesszlegendában akkor sem csalódtak hallgatói, senkihez nem mérhető teljesítményére a jazzisták azóta is emlékeznek.

Mostantól azonban a rajongók, úgy tűnik, hiába reménykednek, a zongorista ikonnak ugyanis le kellett mondania jövő márciusi fellépését, ahogyan a koncertnaptára is sajnos kiürül a jövőben. Jarrett ugyanis kétszer kapott agyvérzést az elmúlt években, utoljára a Carnegie Hallban lépett fel 2017-ben. A The New York Times szerdai számában arról ír, Jarrett nem hiszi, hogy valaha még színpadra lép, és hogy egyáltalán zongoristának érezheti még magát. És ez neki nagyon fájdalmas.

Az a baj, hogy nekünk is.