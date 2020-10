Százegy éves korában meghalt Marge Champion amerikai táncos, színésznő, a világhírű 1937-es Disney-rajzfilm, a Hófehérke és a hét törpe megformálója, aki tinédzserként nagyjából napi tíz dollárt keresett azzal, hogy a Walt Disney csak férfiakból álló animációs csapatának két éven át minden hónapban modellt állt néhány napig.

A táncos-színésznő szerdai halálát Pierre Dulaine táncoktató erősítette meg. Fia, Gregg a New York Timesnak azt mondta, Marge Championt otthonában érte a halál, ahonnan egyébként az elmúlt fél évben a lábát sem tette ki a koronavírus-járvány miatt.

Marge Champion mindössze 14 éves volt, amikor a kizárólag az animációs csapat múzsájává vált. Hófehérke mellett róla, illetve mozgásáról mintázták a Pinokkió Kék Tündérét is. Mindebben segíthetett, hogy az apja jó barátja volt Walt Disney-nek.

A továbbiakban aztán inkább tánckoreográfiával foglalkozott, Emmy-díjat is kapott az 1975-ös Queen of the Stardust Ballroom című film koreográfiájáért.

Élete álma volt egyébként, hogy musicalekben léphessen fel, azonban magassága még a 160 centimétert sem érte el, ezért ez az álma nem teljesülhetett. Ez azt jelenti, hogy alacsony termete miatt balerinaként sem futhatott be karriert.

Nyolcvanegy évesen a New York Timesnak azt mondta: