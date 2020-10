Ansley Pacheco erotikus Insta modell Miamiban található házába éjjel két fegyveres férfi tört be. A szépség azonnal előkapta éjjeli szekrényéből automata pisztolyát, csőre töltötte és kiszólt, hogy fegyver van nála. Az egyik rabló azt kiabálta a 26 éves anyának, hogy tegye le a fegyvert, Pacheco visszautasította, mire elkezdtek lőni rá. Annak ellenére több lövést adtak le az irányába, hogy jelezte, a fia is vele van. Végül a modell férje, Daniel is akcióba lendült, lőni kezdett a rablók felé, akik erre menekülőre fogták, azonban az vitathatatlan, hogy a gyönyörű Insta-modell lélekjelenléte nélkül sokkal rosszabbul is végződhetett volna az incidens.

Az elkövetőket még keresik.