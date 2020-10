A világ legnagyobb, 1300 négyzetméteren elterülő szökőkútját üzemelték be csütörtök este Dubajban – írja a Bangkok Post.

A The Palm Fountain nevezetű szökőkút 105 méterre is képes fellőni a vizet. A látványosságot háromezer ledlámpával világítják meg, a világítás színe és fényereje is szabályozható. A szökőkút egész évben működik, és félóránként előad egy háromperces fény- és vízjátékot zenére.

Az Egyesült Arab Emírségek legnagyobb városa ezzel új világrekordot állított fel. A turistalátványosság megnyitóját online lehetett követni.

A Guinness Világrekordok is rekorderként ismeri el a szökőkutat. Előtte a szöuli Banpo-hídon lévő Moonlight Rainbow Fountain tartotta a rekordot.