Új műalkotással jelentkezett drMáriás, író, zenész, képzőművész, az utóbbi időben a magyar politikai festészet koronázatlan királya. A művész Orbán Viktor, Szijjártó Péter, illetve a Gyurcsány-Dobrev házaspár portréja után ezúttal Vidnyánszky Attiláról készített képet. A a Vidnyánszky Attila kiáll az SZFE mellett és az autonómiájáért tüntet Matisse műtermében címet viseli.

Ó igen, ő is ott volt a tegnap a hatalmas tüntetésen. Saját szememmel láttam. Előttem állt. Virágokkal, tenyérdekorációval és a karjára csavart szalaggal álcázta magát. Megkérdeztem, hogy mit keres ott, mire azt mondta, hogy csak úgy, civilként jött oda, mert a kíváncsiság hajtotta. S, hogy bizony mélyen megrendült a látottaktól, hallottaktól. Azt is mondta, hogy mindezek után a legkevesebb, hogy megváltoztatja a véleményét, hozzáállását, s ezen túl ő is az SZFE mellé áll, s teljes odaadással támogatja a függetlenségét és szabad működését. De előtte még konzultálnia kell a felettesével