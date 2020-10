Fotó: tiktok

A Harry Potter-filmekben Draco Malfoyt alakító Tom Felton még nyáron kezdett el TikTok-videókat gyártani. Eleinte főként zenés tartalmakat töltött fel, ahol gitározott és énekelt. Most viszont gondolt egyet, és kihívta a Potter-rajongókat, hogy bújjanak Draco bőrébe, és mutassák meg, ki tudja legjobban utánozni az egyik elhíresült filmbéli mondatát:

„Potter. Potter! Is it true you fainted?”

A mondat különlegességét az erősen átitatott brit akcentus adja, így a „Pottah” és a csattogó mássalhangzók varázsolják mókássá a kihívást.

A hozzá eljutó és neki legjobban tetsző videókra pedig reagál a színész.