Kevés annyira elhivatott szinkronszínésznő létezik a videojátékiparban, mint az egyébként igen dekoratív Briana White, aki az egyik női főszereplő, az Aerith Gainsborough nevű karakter angol szinkronhangja a Final Fantasy VII Remake-ben.

Korábban a Twitch.tv-n is közvetítette a játékot (rajongói legnagyobb örömére). Annyira elérzékenyült, amikor Aerith-szel először találkozott a játékban, hogy miközben Briana hangján megszólalt, eltört nála a mécses, és örömében elsírta magát.

Lelkesedésben tehát nincs hiány Briana White-nál, és ez azóta is így van, hogy a Final Fantasy VII Remake már több mint fél éve megjelent PlayStation 4-re. Ennek újabb ékes bizonyítéka, hogy Briana ezúttal olyan cosplay fotókat osztott meg a Twitteren, amelyeken saját karakterének ruhájába bújt.

Hogy a hatás teljes legyen, az egyik képen még azt a sárga liliomot is szorongatja a kezében, amelyet rendszeresen láthattunk Aeris-nél, hiszen a lány bolondult érte.

Beyond excited to share these first 2 photos of my Aerith cosplay. How lucky am I to voice her?

Photographed by @MartinWongPhoto, styled by @helloiamkate, dress & hair ribbon made by @LadyxZero. More pics to come!

** pic.twitter.com/zj2p7vtmHL