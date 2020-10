Szokatlan gyászszertartás volt a londoni Southwark katedrálisban: nemrég elhunyt a templom szeretett macskája, Doorkins Magnificat, akinek tiszteletére a katedrális dékánja, Andrew Nunn celebrált gyászmisét – írja a CNN.

Doorkins 2008 karácsonya és az újév közt költözött be a katedrálisba, és azóta a helyi közösség imádott házi kedvence volt. A macskának a katedrális honlapján saját aloldala is volt, valamint a hívek egy Twitter-felhasználót is regisztráltak neki. Egy alkalommal a BBC is beszámolót készített a népszerű kisállatról.

Doorkins II. Erzsébet királynő 2012-es a katedrálisban tett látogatásakor is jelen volt. Az anekdota szerint

a látogatás során a macska morcos ábrázattal megnézte magának a királynőt, majd visszaaludt.

Doorkins gyászszertartását a YouTube-on is közvetítették: