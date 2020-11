Pintér Tibor neve többször is felvetődött az Álarcos énekes előző évadában, amikor a Nyomozók és a nézők is őt sejtették a maszk alatt. Akkor mindenki tévúton járt, most viszont valóban Tenyát rejtette a Maki jelmez, legnagyobb bánatára pedig le is kellett magát lepleznie a legutóbbi adásban – írta meg a Blikk.

Fotó: RTL Klub

A Nemzeti Lovas Színház igazgatója csak a párját avatta be a titokba. Egy idő után viszont gyanakodni kezdtek a kollégái és a kisfia is. Egy eladó ismerőse viszont meg volt róla győződve, hogy a Zebra rejti a színészt. Végül Gáspár Laci leplezte le a műsorban. Pintér Tibor azt mondta szerepléséről: