Czinki Tamás lett az első magyar, aki kiérdemelte a Master Sommelier címet - olvasható a wineartculture.hu híradásában. A borszakértő már jó ideje külföldön él, dolgozik és a nemzetközileg legismertebb magyar sommeliernek számít. Nem véletlenül tudott a Northcote Michelin-csillagos angol étteremben Head Sommelier lenni. Tudását és elismerését jól példázza, hogy a legmagasabban jegyzett borversenyekre hívták zsűrizni, így bírálhatott a Decanter World Wine Awards-on. A Court of Mastert Sommeliers 1969-es megalakulása óta adja ki a Master Sommelier címet és ezt tartják az egyik legnehezebben megszerezhető címnek, ezért is van, hogy eddig csak 269 személynek sikerült elnyernie és ezek közül most az egyik Czinki Tamás lett.

Fotó: Unsplash/Big Dodzy