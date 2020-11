A labdarúgásban nem ritka jelenség, hogy fűt-fát megígérnek egy-egy kiszemelt futballistának az aláírásáért cserébe. Valószínűleg így tett a Tottenham Hotspur is, amikor visszacsábította Gareth Bale-t a Real Madridtól. A walesi szélső – egyelőre – kölcsönbe érkezett a londoniakhoz, akik minden bizonnyal minden földi jóval kecsegtették – és a jelek szerint be is tartották a szavukat.

Mint ismert, Gareth Bale kedvenc hobbija a golf. A Tottenhamnél bármikor hódolhat szenvedélyének: az edzőközpontban golfpályát alakítottak ki a walesi szupersztár kedvéért – legalábbis erről számolt be Sergio Reguilón, a Spurs spanyol védője, aki szintén Madridból érkezett a nyári átigazolási időszakban.

Ami a legjobban meglepett, hogy az edzőközpontban golflyukakat láttam. Rákérdeztem, hogy mit keresnek ezek itt, és azt a választ kaptam, hogy Gareth kedvéért. Rövid pályák, nagyjából 30 méteresek. Nem akartam hinni a szememnek!

– mondta Reguilón a Cadena SER nevű spanyol rádió El Larguero című műsorában.

A spanyol védő hozzátette: Bale sokkal boldogabbnak tűnik itt, mint Madridban volt.

Nos, így már azt is tudjuk, hogy miért...