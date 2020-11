Keserű hangú bejegyzést tett közzé Facebook oldalán Jocó bácsi, akit a legtöbbször az ország legnépszerűbb történelemtanáraként emlegetnek.

Elmondta, megérti, hogy az iskoláknak nyitva kell maradniuk a második hullám alatt, mert ezt kívánja a többség, akárcsak a gazdasági érdek. Ugyanakkor hozzáteszi:

Kijelentését többek között azzal támasztja alá, hogy ha csak egy gyerek hiányzik az osztályból, már nem lehet a megszokott ütemben haladni a tananyaggal. Nem is beszélve a megbetegedések és a karantén miatt most még inkább jellemző tanárhiányról.

A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete szerint azonnal be kell zárni az iskolákat ott, ahol jelen van a fertőzés.

Egyre több az elmaradt óra. A még bent lévő kollégák pedig folyamatosan helyettesítenek (ingyen, természetesen ezt is tudni kell), de nem szakosként nem fog tudni olyan órát tartani, ami minőségi oktatás. Szóval bármi van, a gyerekek tanuláshoz, minőségi oktatáshoz való joga már így is, úgy is borzasztóan sérül