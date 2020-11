A The New York Times egyszerre maróan gúnyos, mégis együttérző videót készített „You can do this, Donald Trump”, azaz „Képes vagy rá, Donald Trump!” címmel. A rövidfilm emlékezetes példákat sorol a sport és az amerikai politika történetéből: olyan óriások is méltósággal viselték a vereséget, mint Michael Jordan vagy Serena Williams, akiknek pedig ez nem sokszor jutott osztályrészül.

És a vesztes elnökök és elnökjelöltek: Richard Nixontól az ifjabb George Bushig mindegyik elismerte vereségét, és gratulált legyőzőjének. Még Hillary Clinton is 2016-ban Donald Trumpnak, pedig elhihetjük, hogy nem könnyen jöttek ki a száján a szavak...

A videó így zárul, miközben Trump ezt mondja: „Nem vagyok jó vesztes. Nem szeretek veszíteni.” Majd a narrátor folytatja: „Tudjuk, Donald. De veszítettél. Itt az idő, hogy beismerd a vereséget. Legyél jó vesztes.”

Sandbox Miniapp