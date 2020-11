Nagy nap a mai: harmincadik születésnapját ünnepli minden karácsony kötelező vígjátéka, a Reszkessetek betörők! A Macaulay Culkin főszereplésével készült filmet 1990. november 10-én mutatták be először Chicagóban, igaz, Magyarországon csak jóval később, 1991. március 29-én lehetett megtekinteni első ízben az azóta mindenki számára alapművé emelkedő vidám kis mozit.

A film több résznyi folytatást is megélt. Jó hír azoknak, akik mostanában hiányolják Donald Trumpot, hogy a második részben ő is szerepet kapott egy jelenet erejéig, ezt itt meg is lehet tekinteni: