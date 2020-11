Xbox Series X (Forrás: Microsoft)

Hogy melyik játékkonzol nyeri az újgenerációs konzolháborút, azt persze még nem tudni, de az már biztos, hogy az Xbox Series X is hatalmas siker. Nagy-Britanniában már nem kevesebb, mint 5000 fontért (kétmillió forintért) vesztegetik Ebay-en a Microsoft új nextgen masináját.

A technikailag jövő generációban is legerősebb játékgép az Xbox Series X lesz, és bár exkluzív (csak az adott platformra megjelenő) címekkel még most sincs annyira elhalmozva, mind a rivális PlayStation 5, most már nehéz elvitatni a sikerét. A szigetországban ugyanis az eredetileg, a boltokban 449 fontba kerülő játékkonzolt ugyanis olyan mértékben szétkapkodták, hogy már sehol sem lehet kapni és élelmes felvásárlók már átszámítva nagyjából kétmillió forintot is elkérnek érte Ebay-en.

Természetesen az ár mesterséges felpumpálása miatt nem maradtak el a negatív kommentárok sem, amelyek közül szemléznénk ezt a hármat:

- Undorítóak vagyok! - Ezekért gyerekek zokognak, hogy megkapják karácsonyra! - Micsoda világ már ez, hogy ilyen emberek léteznek, hogy ekkora összegeket csikarnak ki másoktól???

Mások azt hangsúlyozták, hogy erre számítani lehetett és

nem kell sokat várni, amíg ismét feltöltik a készleteket.

Persze az Egyesült Királyságban is közrejátszik a kijárási tilalom és a home office miatti hatalmas kereslet a videojátékkonzolokra, emiatt is ürültek ki a készletek ilyen gyorsan. Az egyik Ebay-kommentár ezt írta a jelenlegi helyzettel kapcsolatban: