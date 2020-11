Minden idők leghihetetlenebb ütését produkálta John Rahm az augustai Masters golftorna bemelegítő edzésén. A neve ellenére spanyol golfozó – aki a nyáron vezette a profik világranglistáját, és jelenlegi is ott tanyázik a második helyen – úgy ütötte meg a labdát, hogy az a közte és a lyuk között lévő tó vízén háromszor is megpattant, majd kijutott a greenre, azaz a gyepre, és ott majdnem egy teljes kört leírva szép lassan belegurult a Lyukba. Hole in one.

Némi vizes segítséggel...