Mivel a járványhelyzet miatt zárnia kell, a túlélés érdekében eredeti ötlettel állt elő egy krakkói edzőterem, ezentúl egyházként kínál szolgáltatást az Egészséges Test egyházának tagjai számára.

Az Atlantic Sports Fitness Siłownia Squash Klub a közösségi oldalán tette közzé a hírt, miután Lengyelországban Magyarországhoz hasonlóan újabb szigorú intézkedéseket hoztak, például bezárták az edzőtermeket, uszodákat, színházakat, a sport-, és kulturális rendezvényeket pedig tilos megtartani. Misére járni viszont szabad, nincs tiltás, hogy hány fős egyházi rendezvényt lehet megtartani, az egyetlen kitétel, hogy mindenkinek maszkot kell viselnie.

Sok más klubhoz hasonlóan a tizenöt éve működő Atlantic is nehéz helyzetbe került tavasszal, és a második hullám alatt is erősen visszaesett a forgalma.

Most az Egészséges Test egyházának tagjaként immár mindenki gyakorolhatja a vallását, használhatja a kondigépeket, és a híveket eztán nem az edzők, hanem az „idősek tanácsa” tréningezi.

Nehéz elhinni? - tette fel a költői kérdést a klub vezetője, aki egyben meg is válaszolja:

Ebben a világban minden lehetséges.